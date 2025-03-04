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Где атаковали оккупанты в течение дня на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:49   04.03.2025
Виктория Яковенко
Где атаковали оккупанты в течение дня на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении оккупанты три раза атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боя продолжаются до сих пор.

«Агрессор не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, оказывает давление на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят урон в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 59 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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Где атаковали оккупанты в течение дня на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Где атаковали оккупанты в течение дня на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
04.03.2025, 16:49

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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".