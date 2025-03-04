Где атаковали оккупанты в течение дня на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.
На Купянском направлении оккупанты три раза атаковали вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боя продолжаются до сих пор.
«Агрессор не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, оказывает давление на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят урон в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 59 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".