Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку окупанти три рази атакували поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два бої тривають дотепер.

«Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, створює тиск на позиції наших підрозділів. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.