На Харьковщине идет бой — Генштаб ВСУ

Продолжается бой на Харьковском направлении, оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Голубовка, но СОУ успешно остановили врага.

Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.

«В общем, с начала суток произошло 59 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.