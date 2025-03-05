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На Харьковщине идет бой — Генштаб ВСУ

Фронт 16:48   05.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине идет бой — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается бой на Харьковском направлении, оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Голубовка, но СОУ успешно остановили врага.

Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.

«В общем, с начала суток произошло 59 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

Читайте также: «Ситуация улучшается» — DeepState подробно об обстановке на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается бой на Харьковском направлении, оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".