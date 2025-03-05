На Харьковщине идет бой — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Продолжается бой на Харьковском направлении, оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Голубовка, но СОУ успешно остановили врага.
Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.
«В общем, с начала суток произошло 59 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается бой на Харьковском направлении, оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".