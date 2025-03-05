На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Триває бій на Харківському напрямку, окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Голубівка, але СОУ успішно зупинили ворога.
Крім цього, від ворожих артилерійських обстрілів постраждала Тимофіївка у Харківській області.
«Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває бій на Харківському напрямку, окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".