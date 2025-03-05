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На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:48   05.03.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Триває бій на Харківському напрямку, окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Голубівка, але СОУ успішно зупинили ворога.

Крім цього, від ворожих артилерійських обстрілів постраждала Тимофіївка у Харківській області.

«Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: «Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває бій на Харківському напрямку, окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".