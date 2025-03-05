На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ

Триває бій на Харківському напрямку, окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Голубівка, але СОУ успішно зупинили ворога.

Крім цього, від ворожих артилерійських обстрілів постраждала Тимофіївка у Харківській області.

«Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.