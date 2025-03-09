Три атаки россиян отбили на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты нанесли авиаудары КАБами возле поселков Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении россияне в течение дня трижды штурмовали позиции украинских защитников у деревень Лозовой, Петропавловки и Загрызового.