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Три атаки россиян отбили на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 16:47   09.03.2025
Оксана Якушко
Три атаки россиян отбили на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты нанесли авиаудары КАБами возле поселков Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении россияне в течение дня трижды штурмовали позиции украинских защитников у деревень Лозовой, Петропавловки и Загрызового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки россиян возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".