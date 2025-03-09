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Три атаки росіян відбили на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:47   09.03.2025
Оксана Якушко
Три атаки росіян відбили на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдали авіаударів КАБами біля селищ Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі штурмували позиції українських захисників біля сіл Лозової, Петропавлівки та Загризового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".