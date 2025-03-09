Три атаки росіян відбили на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
Окупанти завдали авіаударів КАБами біля селищ Борова та Козача Лопань.
На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі штурмували позиції українських захисників біля сіл Лозової, Петропавлівки та Загризового.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, КАБ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".