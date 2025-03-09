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В пожаре погиб мужчина в Харькове

Происшествия 15:47   09.03.2025
Оксана Якушко
В пожаре погиб мужчина в Харькове

Причиной пожара в Харькове стала неосторожность при курении, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел 9 марта около 13 часов. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже 12-этажного жилого дома по улице Полтавский шлях Холодногорского района Харькова.

Когда спасатели попали в квартиру, где бушевал огонь, они увидели, что в комнате горели домашние вещи на площади 4 м². Во время тушения пожара пожарные нашли тело погибшего 53-летнего мужчины.

В 14:09 пожар локализовали, а в 14:41 полностью потушили.

Предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 15:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной пожара в Харькове стала неосторожность при курении, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".