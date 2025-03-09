В пожаре погиб мужчина в Харькове

Причиной пожара в Харькове стала неосторожность при курении, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел 9 марта около 13 часов. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже 12-этажного жилого дома по улице Полтавский шлях Холодногорского района Харькова.

Когда спасатели попали в квартиру, где бушевал огонь, они увидели, что в комнате горели домашние вещи на площади 4 м². Во время тушения пожара пожарные нашли тело погибшего 53-летнего мужчины.

В 14:09 пожар локализовали, а в 14:41 полностью потушили.

Предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения.