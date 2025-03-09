У пожежі загинув чоловік у Харкові
Причиною пожежі стала необережність під час куріння, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Інцидент стався 9 березня близько 13 години. Пожежа спалахнула у квартирі на 4 поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях Холодногірського району Харкова.
Коли рятувальники потрапили до квартири, де вирував вогонь, вони побачили, що у кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 4 м₂. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіло загиблого 53-річного чоловіка.
О 14:09 пожежу локалізували, а о 14:41 повністю загасили.
Попередня причина займання — необережність під час куріння.
Читайте також: Терехов розповів, куди подінуть переселенців з гуртожитків Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У пожежі загинув чоловік у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 15:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причиною пожежі стала необережність під час куріння, повідомили у ДСНС у Харківській області.".