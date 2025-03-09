У пожежі загинув чоловік у Харкові

Причиною пожежі стала необережність під час куріння, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Інцидент стався 9 березня близько 13 години. Пожежа спалахнула у квартирі на 4 поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях Холодногірського району Харкова.

Коли рятувальники потрапили до квартири, де вирував вогонь, вони побачили, що у кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 4 м₂. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіло загиблого 53-річного чоловіка.

О 14:09 пожежу локалізували, а о 14:41 повністю загасили.

Попередня причина займання — необережність під час куріння.