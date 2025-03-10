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Бытовые пожары, возгорания в экосистемах, трагедии на льду – сводка от ГСЧС

Происшествия 07:46   10.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бытовые пожары, возгорания в экосистемах, трагедии на льду – сводка от ГСЧС

Всего, по данным обуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было 52 пожара.

Из-за бытовых пожаров пострадали двое людей, также есть информация об одном погибшем.

«В 13:01 произошел пожар в квартире на 4 этаже двенадцатиэтажного жилого дома по улице Полтавский шлях Холодногорского района города Харькова. В комнате квартиры горели домашние вещи на площади 4 кв. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1972 г.р. В 14:09 пожар локализован, а в 14:41 полностью ликвидирован», – уточнили в ГСЧС.

Предварительная причина возгорание – неосторожность во время курения. Кроме того, за сутки спасатели ликвидировали 44 возгорания в экосистемах Харьковщины.

Также сразу три несчастных случая произошло на водоемах региона.

«В селе Малая Даниловка Харьковского района на местном озере под лед провалился и утонул мужчина 1946 года рождения. Спасатели изъяли тело погибшего из-под льда», – передают спасатели.

Еще двух мужчин удалось спасти. Одного рыбака, провалившегося под лед в селе Граково Чугуевского района, сотрудники ГСЧС вытащили из воды и передали медикам. Другой инцидент произошел уже на Печенежском водохранилище около села Старый Салтов.

«Горе-рыбак провалился под лед на расстоянии 300 метров от берега. Спасатели пострадавшего транспортировали на берег и передали медикам. С переохлаждением мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в ГСЧС.

Читайте также: Пожарные пытаются спасти двух человек в Харькове (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 07:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным обуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было 52 пожара.".