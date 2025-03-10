Побутові пожежі, загоряння в екосистемах, трагедії на льоду: зведення від ДСНС
Загалом, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було 52 пожежі.
Через побутові пожежі постраждали двоє людей, також є інформація про одного загиблого.
“О 13:01 сталася пожежа у квартирі на 4 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях Холодногірського району міста Харкова. У кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 4 м кв. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1972 р.н. О 14:09 пожежу локалізовано, а о 14:41 повністю ліквідовано” – уточнили у ДСНС.
Попередня причина займання – необережність під час куріння. Крім того, за добу рятувальники ліквідували 44 загоряння в екосистемах Харківщини.
Також одразу три нещасні випадки сталися на водоймах регіону.
“У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері під лід провалився та потонув чоловік 1946 року народження. Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги”, – передають рятувальники.
Ще двох чоловіків удалося врятувати. Одного рибака, який провалився під лід у селі Гракове Чугуївського району, співробітники ДСНС витягли з води та передали медикам. Інший інцидент стався вже на Печенізькому водосховищі біля села Старий Салтів.
“Горе-рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега. ДСНСники потерпілого транспортували до берега та передали медикам. З переохолодженням чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу”, – уточнили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 07:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було 52 пожежі.".