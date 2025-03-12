Львов и Харьков договорились сотрудничать
Фото: goodfon.ru
Горсоветы Харькова и Львова договорились организовывать спортивные сборы и оздоровление детей, сообщает ХГС.
Харьковский и Львовский горсоветы планируют реализовать совместные проекты в сфере ветеранской политики, инклюзивности, международного сотрудничества и молодежной политики.
Стороны обсудили, что юные харьковские спортсмены смогут участвовать в сборах во Львове. Также обговорили организацию оздоровления детей уязвимых категорий в безопасных местах и привлечение харьковских волонтеров к масштабным мероприятиям во Львове.
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что все инициативы доработают профильные специалисты, а реализация некоторых из них может начаться уже в ближайшие недели.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсоветы Харькова и Львова договорились организовывать спортивные сборы и оздоровление детей, сообщает ХГС. ".