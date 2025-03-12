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Львов и Харьков договорились сотрудничать

Общество 19:04   12.03.2025
Оксана Якушко
Львов и Харьков договорились сотрудничать Фото: goodfon.ru

Горсоветы Харькова и Львова договорились организовывать спортивные сборы и оздоровление детей, сообщает ХГС

Харьковский и Львовский горсоветы планируют реализовать совместные проекты в сфере ветеранской политики, инклюзивности, международного сотрудничества и молодежной политики.

Стороны обсудили, что юные харьковские спортсмены смогут участвовать в сборах во Львове. Также обговорили организацию оздоровления детей уязвимых категорий в безопасных местах и привлечение харьковских волонтеров к масштабным мероприятиям во Львове.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что все инициативы доработают профильные специалисты, а реализация некоторых из них может начаться уже в ближайшие недели.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсоветы Харькова и Львова договорились организовывать спортивные сборы и оздоровление детей, сообщает ХГС. ".