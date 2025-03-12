Львов и Харьков договорились сотрудничать

Горсоветы Харькова и Львова договорились организовывать спортивные сборы и оздоровление детей, сообщает ХГС.

Харьковский и Львовский горсоветы планируют реализовать совместные проекты в сфере ветеранской политики, инклюзивности, международного сотрудничества и молодежной политики.

Стороны обсудили, что юные харьковские спортсмены смогут участвовать в сборах во Львове. Также обговорили организацию оздоровления детей уязвимых категорий в безопасных местах и привлечение харьковских волонтеров к масштабным мероприятиям во Львове.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что все инициативы доработают профильные специалисты, а реализация некоторых из них может начаться уже в ближайшие недели.