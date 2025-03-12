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Львів і Харків домовилися співпрацювати

Суспільство 19:04   12.03.2025
Оксана Якушко
Львів і Харків домовилися співпрацювати

Міськради Харкова та Львова домовилися організовувати спортивні збори та оздоровлення дітей, повідомляє ХМР

Харківська та Львівська міськради планують реалізувати спільні проєкти у сфері ветеранської політики, інклюзивності, міжнародного співробітництва та молодіжної політики.

Сторони обговорили, що юні харківські спортсмени матимуть змогу брати участь у зборах у Львові. Також обговорили організацію оздоровлення дітей уразливих категорій у безпечних місцях та залучення харківських волонтерів до масштабних заходів у Львові.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що всі ініціативи доопрацюють профільні фахівці, а реалізація деяких із них може розпочатися вже найближчими тижнями.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міськради Харкова та Львова домовилися організовувати спортивні збори та оздоровлення дітей, повідомляє ХМР . ".