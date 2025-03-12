Львів і Харків домовилися співпрацювати

Міськради Харкова та Львова домовилися організовувати спортивні збори та оздоровлення дітей, повідомляє ХМР.

Харківська та Львівська міськради планують реалізувати спільні проєкти у сфері ветеранської політики, інклюзивності, міжнародного співробітництва та молодіжної політики.

Сторони обговорили, що юні харківські спортсмени матимуть змогу брати участь у зборах у Львові. Також обговорили організацію оздоровлення дітей уразливих категорій у безпечних місцях та залучення харківських волонтерів до масштабних заходів у Львові.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що всі ініціативи доопрацюють профільні фахівці, а реалізація деяких із них може розпочатися вже найближчими тижнями.