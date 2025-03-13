Сколько жителей Харьковщины приобрели жилье по жилищным сертификатам
За жилищные сертификаты приобрели 960 квартир и 255 частных домов в Харьковской области, сообщает ХОВА.
От старта программы єВідновлення на Харьковщине в 36 территориальных громадах области комиссии сформировали 5061 сертификат по предоставлению компенсации за уничтоженное жилье на сумму более 6,9 миллиарда гривен.
За жилищные сертификаты в Харьковской области приобрели 1215 объектов недвижимости – 960 квартир и 255 частных жилых домов на сумму более 2 миллиардов гривен. Уже воспользовались жилищными сертификатами 1871 получатель компенсации из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
От старта программы єВідновлення в области подали 48701 заявление для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий россиян 31 078 заявителей на общую сумму более 3,1 миллиарда гривен. Еще 304 заявителям передали средства на выплату более чем на 29,6 миллиона гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, сертификат, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За жилищные сертификаты приобрели 960 квартир и 255 частных домов в Харьковской области, сообщает ХОВА.".