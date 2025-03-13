Скільки мешканців Харківщини придбали житло за житловими сертифікатами
За житлові сертифікати придбали 960 квартир та 255 приватних будинків у Харківській області, повідомляє ХОВА.
Від старту програми єВідновлення на Харківщині в 36 територіальних громадах області комісії сформовали 5 061 сертифікат з надання компенсації за знищене майно на суму понад 6,9 мільярда гривень.
За житлові сертифікати у Харківській області придбали 1 215 об’єктів нерухомості – 960 квартир і 255 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла складає понад 2 мільярди гривень. Уже скористалися житловими сертифікатами 1871 отримувач компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.
Від старту програми єВідновлення в області подали 48 701 заяву для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів 31 078 заявників на загальну суму більш як 3,1 мільярда гривень. Ще 304 заявникам передали кошти на виплату на більш як 29,6 мільйона гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, сертификат, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За житлові сертифікати придбали 960 квартир та 255 приватних будинків у Харківській області, повідомляє ХОВА.".