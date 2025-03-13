В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове. По его словам, сутки в городе начались более-менее спокойно, однако на прошлой неделе областной центр был под обстрелом пять раз.

«Наибольший обстрел произошел 7 марта, когда враг попал в тепловую инфраструктуру Харькова. Но, я очень благодарен всем специалистам, практически работавшим без выходных, круглосуточно, чтобы возобновить теплоснабжение в Харькове. Люди практически не увидели, что были определенные перебои по теплоснабжению, потому что все было восстановлено», — отметил мэр.

Терехов также добавил, что Харьков страдает от «Шахедов», «Молний» и баллистики.

«Очень важно все это восстанавливать. Благодаря нашим коммунальным предприятиям, волонтерам, мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя более-менее спокойно в этих ужасающих условиях. Что касается «прилетов», то уже отработан алгоритм действий. Выезжают наши коммунальные предприятия, забиваем контуры. Если необходимо восстанавливаем энерго-, тепло-, водоснабжение. Когда нужно отселение, то размещаем людей в общежитиях», – рассказал Терехов.

Почти на этих словах в городе раздалась тревога.

«Сейчас звучит тревога, поэтому нужно быть очень осторожными», — обратился Терехов.

Отметим, что ее объявляли из-за взлета МиГ-31К, сообщали в Воздушных силах ВСУ. По состоянию на 12:59 уже был отбой.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»