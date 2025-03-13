Live
  • Чт 13.03.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.16

В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)

Общество 12:59   13.03.2025
Виктория Яковенко
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове. По его словам, сутки в городе начались более-менее спокойно, однако на прошлой неделе областной центр был под обстрелом пять раз.

«Наибольший обстрел произошел 7 марта, когда враг попал в тепловую инфраструктуру Харькова. Но, я очень благодарен всем специалистам, практически работавшим без выходных, круглосуточно, чтобы возобновить теплоснабжение в Харькове. Люди практически не увидели, что были определенные перебои по теплоснабжению, потому что все было восстановлено», — отметил мэр.

Терехов также добавил, что Харьков страдает от «Шахедов», «Молний» и баллистики.

«Очень важно все это восстанавливать. Благодаря нашим коммунальным предприятиям, волонтерам, мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя более-менее спокойно в этих ужасающих условиях. Что касается «прилетов», то уже отработан алгоритм действий. Выезжают наши коммунальные предприятия, забиваем контуры. Если необходимо восстанавливаем энерго-, тепло-, водоснабжение. Когда нужно отселение, то размещаем людей в общежитиях», – рассказал Терехов.

Почти на этих словах в городе раздалась тревога.

«Сейчас звучит тревога, поэтому нужно быть очень осторожными», — обратился Терехов.

Отметим, что ее объявляли из-за взлета МиГ-31К, сообщали в Воздушных силах ВСУ. По состоянию на 12:59 уже был отбой.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg
Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg
12.03.2025, 18:41
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
12.03.2025, 21:24
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
13.03.2025, 12:37
Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы
Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы
13.03.2025, 12:06
Работа в Харькове и области: зарплаты до 30 тысяч гривен, актуальные вакансии
Работа в Харькове и области: зарплаты до 30 тысяч гривен, актуальные вакансии
13.03.2025, 12:34
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
13.03.2025, 12:59

Новости по теме:

21:56
Новости Харькова — главное 12 марта: ночью прилетел БпЛА, более 20 атак
09:15
Ночью вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно, появились фото
20:13
Ряда договоренностей достиг Терехов с местными властями Италии: что обещают
18:48
В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было
22:25
Харьков будет искать инвесторов по водоотводу и энергетике в Италии

Вы читали новость: «В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 12:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове. ".