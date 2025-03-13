В етері з Тереховим пролунала тривога: мер звернувся до харків’ян (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію в Харкові. За його словами, доба у місті почалась більш-менш спокійно, однак минулого тижня обласний центр був під обстрілом п’ять разів.

«Найбільший обстріл відбувся 7 березня, коли ворог потрапив в теплову інфраструктуру Харкова. Але, я дуже вдячний всім фахівцям, які практично працювали без вихідних, цілодобово, щоб відновити теплопостачання в Харкові. Люди практично не побачили, що були певні перебої з теплопостачання, бо все було відновлено», – зазначив міський голова.

Терехов також додав, що Харків потерпає від «шахедів», «Молний» та балістики.

«Дуже важливо все це відновлювати. Завдяки нашим комунальним підприємствам, волонтерам, ми робимо все, щоб люди прочували себе більш-менш спокійно в цих жахливих умовах. Що стосується «прильотів», то вже відпрацьований алгоритм дій. Виїжджають наші комунальні підприємства, забиваємо контури. Якщо необхідно відновлюємо енерго-, тепло-, водопостачання. Коли потрібно відселення, то розміщуємо людей у гуртожитках», – розповів Терехов.

Майже на цих словах у місті пролунала тривога.

«Зараз лунає повітряна тривога, тому потрібно бути дуже обережними», – звернувся Терехов.

Зазначимо, що її оголошували через зліт МіГ-31К, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Станом на 12:59 вже був відбій.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”