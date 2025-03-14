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Двоих любителей РФ будут судить в Харькове

Происшествия 18:18   14.03.2025
Оксана Якушко
Двоих любителей РФ будут судить в Харькове

В суд направили обвинения в отношении двоих мужчин, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Первый обвиняемый – 25-летний официально безработный харьковчанин. В соцсети «Instagram» он называл украинских военных «преступниками», а преступления россиян в Буче — «постановочными кадрами».

Будут судить мужчину во Фрунзенском райсуде Харькова.

Второй обвиняемый – 47-летний житель Харькова. В российской соцсети Одноклассники он обвинял украинских защитников в том, что они якобы обстреливают украинские города, а население нашего государства распространяет нацизм.

Мужчину будут судить в Октябрьском райсуде Харькова.

Выводы комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз подтвердили противоправный характер высказываний обоих.

Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинения в отношении двоих мужчин, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины.".