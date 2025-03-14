Двоих любителей РФ будут судить в Харькове
В суд направили обвинения в отношении двоих мужчин, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Первый обвиняемый – 25-летний официально безработный харьковчанин. В соцсети «Instagram» он называл украинских военных «преступниками», а преступления россиян в Буче — «постановочными кадрами».
Будут судить мужчину во Фрунзенском райсуде Харькова.
Второй обвиняемый – 47-летний житель Харькова. В российской соцсети Одноклассники он обвинял украинских защитников в том, что они якобы обстреливают украинские города, а население нашего государства распространяет нацизм.
Мужчину будут судить в Октябрьском райсуде Харькова.
Выводы комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз подтвердили противоправный характер высказываний обоих.
Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: рф, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинения в отношении двоих мужчин, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины.".