Двоих любителей РФ будут судить в Харькове

В суд направили обвинения в отношении двоих мужчин, оправдывавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Первый обвиняемый – 25-летний официально безработный харьковчанин. В соцсети «Instagram» он называл украинских военных «преступниками», а преступления россиян в Буче — «постановочными кадрами».

Будут судить мужчину во Фрунзенском райсуде Харькова.

Второй обвиняемый – 47-летний житель Харькова. В российской соцсети Одноклассники он обвинял украинских защитников в том, что они якобы обстреливают украинские города, а население нашего государства распространяет нацизм.

Мужчину будут судить в Октябрьском райсуде Харькова.

Выводы комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз подтвердили противоправный характер высказываний обоих.

Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.