Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові

До суду направили звинувачення щодо двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Перший обвинувачений — 25-річний офіційно безробітний харківʼянин. У соцмережі «Instagram» він називав українських військових «преступниками», а воєнні злочини окупантів у Бучі — «постановочными кадрами».

Судитимуть чоловіка у Фрунзенському райсуді Харкова.

Другий обвинувачений — 47-річний мешканець Харкова. У російській соцмережі «Одноклассники» він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито обстрілюють українські міста, а населення нашої держави поширює нацизм.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому райсуді Харкова.

Висновки комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз підтвердили протиправний характер висловлювань обох.

Обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.