Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові
До суду направили звинувачення щодо двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Перший обвинувачений — 25-річний офіційно безробітний харківʼянин. У соцмережі «Instagram» він називав українських військових «преступниками», а воєнні злочини окупантів у Бучі — «постановочными кадрами».
Судитимуть чоловіка у Фрунзенському райсуді Харкова.
Другий обвинувачений — 47-річний мешканець Харкова. У російській соцмережі «Одноклассники» він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито обстрілюють українські міста, а населення нашої держави поширює нацизм.
Чоловіка судитимуть у Жовтневому райсуді Харкова.
Висновки комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз підтвердили протиправний характер висловлювань обох.
Обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: «Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: рф, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили звинувачення щодо двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.".