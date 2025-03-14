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Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові

Події 18:18   14.03.2025
Оксана Якушко
Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові

До суду направили звинувачення щодо двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Перший обвинувачений — 25-річний офіційно безробітний харківʼянин. У соцмережі «Instagram» він називав українських військових «преступниками», а воєнні злочини окупантів у Бучі — «постановочными кадрами».

Судитимуть чоловіка у Фрунзенському райсуді Харкова.

Другий обвинувачений — 47-річний мешканець Харкова. У російській соцмережі «Одноклассники» він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито обстрілюють українські міста, а населення нашої держави поширює нацизм.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому райсуді Харкова.

Висновки комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз підтвердили протиправний характер висловлювань обох.

Обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили звинувачення щодо двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.".