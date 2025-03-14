Сколько ушло из облбюджета Харьковщины на ВСУ за три года вторжения – ОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов назвал суммы, выделяемые из областного бюджета и громад региона на нужды Сил Обороны и меры безопасности за три года полномасштабной войны.
По данным Синегубова, всего в Харьковской области на эти потребности было выделено 4,8 млрд грн. Из них 2,1 млрд грн – средства областного бюджета.
Из местных бюджетов громад на обороноспособность ушло 2,7 миллиарда гривен.
В лидерах: Дергачевская громада — 146 млн грн, Волчанская — более 100 млн грн, Купянская — 100 млн грн, Боровская — почти 78 млн грн, Лозовская, Натальинская, Богодуховская, Донецкая, Чугуевская громады — от 60 до почти 67 млн с каждой.
Напомним, ранее кандидат политических наук из Харькова Антон Авксентьев проанализировал доходы местных бюджетов Харьковщины и как на это повлияли три года полномасштабного вторжения. По его данным, суммарно доходы местных бюджетов Харьковщины в 2024 году составили 45,5 млрд грн, из них около 28 млрд грн (62%) – собственные поступления и 17,5 млрд грн (38%) трансферты из госбюджета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, ВСУ, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов назвал суммы, выделяемые из областного бюджета и громад региона на нужды Сил Обороны и меры безопасности за три года полномасштабной войны.".