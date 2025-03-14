Скільки пішло з облбюджету Харківщини на ЗСУ за три роки вторгнення – ОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов назвав суми, які виділялися з обласного бюджету та громад регіону на потреби Сил Оборони та безпекові заходи за три роки повномасштабної війни.

За даними Синєгубова, загалом на Харківщині на ці потреби було виділено 4,8 млрд грн. З них 2,1 млрд грн — кошти обласного бюджету.

Із місцевих бюджетів громад на обороноздатність пішло 2,7 мільярда гривень.

У лідерах: Дергачівська громада — 146 млн грн, Вовчанська – понад 100 млн грн, Купʼянська — 100 млн грн, Борівська — майже 78 млн грн, Лозівська, Наталинська, Богодухівська, Донецька, Чугуївська громади — від 60 до майже 67 млн з кожної.

Нагадаємо, раніше кандидат політичних наук із Харкова Антон Авксентьєв проаналізував доходи місцевих бюджетів Харківщини та як на це вплинули три роки повномасштабного вторгнення. За його даними, сумарно доходи місцевих бюджетів Харківщини у 2024 році становили 45,5 млрд грн, з них близько 28 млрд грн (62%) – власні надходження та 17,5 млрд грн (38%) трансферти з держбюджету.