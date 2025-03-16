В ISW не подтверждают продвижение врага около Волчанска, о котором заявила РФ
В Институте изучения войны (ISW) в сводке 16 марта сообщили, что, хотя россияне постоянно пытаются наступать на разных направлениях, – линия фронта на Харьковщине все еще неизменная.
В частности, аналитики констатировали, что информация россиян об их якобы успехах в районе Волчанска – ложная. ВС РФ действительно пытаются штурмовать позиции украинских защитников на севере Харьковщины, однако каких-либо успехов эксперты не зафиксировали. Также враг не оставляет попыток захватить новые территории на Купянском направлении. Аналитики сообщают о боях около Красного Первого, Петропавловки и Фиголовки.
«Неподтвержденные утверждения: украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы недавно оттеснили российские войска из Фиголовки (к северо-востоку от Купянска)», – отметили в Институте изучения войны.
Также ВС РФ пытались безуспешно наступать около Загрызово, Копанок, Нововодяного и Новоегоровки. Успехов у оккупантов по-прежнему нет.
«Командир украинского десантно-штурмового батальона, который действовал на направлении Боровой, сообщил, что российские войска возобновили наступательные действия на направлении Боровой после двухнедельного (примерно с 1 марта) затишья из-за значительных потерь личного состава. Командир заявил, что на Боровом направлении атакуют 20-25 российских бойцов в сутки», – передают в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что, хотя россияне постоянно пытаются наступать на разных направлениях – линия фронта на Харьковщине все еще неизменная.".