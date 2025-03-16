В ISW не підтверджують просування ворога біля Вовчанська, про яке заявила РФ
В Інституті вивчення війни (ISW) у зведенні 16 березня повідомили, що, хоча росіяни постійно намагаються наступати на різних напрямках, лінія фронту на Харківщині все ще незмінна.
Зокрема, аналітики констатували, що інформація росіян про їхні нібито успіхи в районі Вовчанська – хибна. ЗС РФ справді намагаються штурмувати позиції українських захисників на півночі Харківщини, проте жодних успіхів експерти не зафіксували. Також ворог не залишає спроби захопити нові території на Куп’янському напрямку. Аналітики повідомляють про бої біля Червоного Першого, Петропавлівки та Фиголівки.
“Непідтверджені твердження: український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили нещодавно відтіснили російські війська з Фиголівки (на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також ЗС РФ намагалися марно наступати біля Загризового, Копанок, Нововодяного та Новоєгорівки. Успіхів у окупантів теж немає.
“Командир українського десантно-штурмового батальйону, який діяв на Борівському напрямку, повідомив, що російські війська відновили наступальні дії на Борівському напрямку після двотижневого (приблизно з 1 березня) затишшя через значні втрати особового складу. Командир заявив, що на Борівському напрямку атакують 20-25 російських бійців на добу”, – пишуть аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що, хоча росіяни постійно намагаються наступати на різних напрямках, лінія фронту на Харківщині все ще незмінна.".