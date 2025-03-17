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Ранены пятеро людей, разрушены больше 20 домов – РФ устроила террор Купянщины

Происшествия 08:53   17.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ранены пятеро людей, разрушены больше 20 домов – РФ устроила террор Купянщины Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение минувших суток РФ методично обстреливала Купянский район. Также под ударами оказалась Богодуховщина, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Так в Богодуховском районе четыре КАБа упали в селе Уды. Авиабомбы прилетели по открытой территории, обошлось без разрушений и пострадавших.

Однако в Купянском районе ситуация с обстрелами куда сложнее, отметил Синегубов. Целый день россияне били по разным населенным пунктам.

«15:54 — Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Большая Шапковка. В результате обстрела (предварительно КАБ) горела хозяйственная постройка. Пострадали 66-летняя, 75-летняя, 75-летняя, 56-летняя женщины и 66-летний мужчина. 16:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате попадания КАБ в частный сектор повреждены 22 частных дома, 22 хозяйственные постройки, 3 легковых автомобиля. Пострадал 57-летний мужчина», – пишет начальник ХОВА.

А в ночь на 17 марта оккупанты обстреляли Чугуевский район – досталось селу Каменная Яруга. «Шахед» упал по гражданском предприятию, на месте «прилета» начался пожар – огонь охватил 1000 кв. м.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 08:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток РФ методично обстреливала Купянский район. Также под ударами оказалась Богодуховщина, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".