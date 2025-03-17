Пʼятеро поранених, зруйновані більше 20 домів: РФ влаштувала терор Куп’янщини

Протягом минулої доби РФ методично обстрілювала Куп’янський район. Також під ударами опинилася Богодухівщина, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Так у Богодухівському районі чотири КАБи впали у селі Уди. Авіабомби прилетіли по відкритій території, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Однак у Куп’янському районі ситуація з обстрілами значно складніша, зазначив Синєгубов. Цілий день росіяни били по різних населених пунктах.

“15:54 – Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Велика Шапківка. Внаслідок обстрілу (попередньо КАБ) горіла господарча споруда. Постраждали 66-річна, 75-річна, 56-річна жінки та 66-річний чоловік. 16:10 – Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБ в приватний сектор пошкоджено 22 приватних будинки, 22 господарчі споруди, 3 легкових автомобілі. Постраждав 57-річний чоловік”, – передає начальник ХОВА.

А в ніч проти 17 березня окупанти обстріляли Чугуївський район – дісталося селу Кам’яна Яруга. “Шахед” впав по цивільному підприємству, на місці “прильоту” почалася пожежа – вогонь охопив 1000 кв. м.