Что будет, если в Харькове закончатся места для переселенцев: ответ Синегубова
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о темпах эвакуации на Харьковщине, а также объяснил, где и как находят места для вынужденных переселенцев.
«Два принципиально важных населенных пункта для нас – это Кондрашовская и Великобурлукская громады. У нас была цель вывезти более 300 семей с детьми, по Великобурлукскому. В принципе мы такую задачу уже выполнили. По Кондрашовскому еще остается 36 семей. Проводим коммуникацию и проводим дальнейшую эвакуацию. Это для нас необходимость, потому что враг эти населенные пункты продолжает обстреливать, в том числе управляемыми авиабомбами», – отметил Синегубов.
Он также ответил на вопрос ведущей – хватает ли в Харькове мест для ВПЛ и объяснил, что будут делать, если они закончатся.
«В городе Харькове у нас проживает около 12 тысяч эвакуированных людей. Всего у нас 76 мест определены под такие потребности по всей территории нашей области. Кроме того, если люди захотят выехать за пределы Харькова, за пределы Харьковской области, мы так же сможем организовать бесплатную логистику через наших уже партнеров – «Укрзалізницю». Кроме того, у нас зарезервированы еще места по самому городу Харькову. И, в случае необходимости, мы можем до трех тысяч их, — фактически, достаточно оперативно увеличить», – акцентировал начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВПО, переселенцы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 11:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о темпах эвакуации на Харьковщине, а также объяснил, где и как находят места для вынужденных переселенцев.".