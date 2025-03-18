Що буде, якщо в місті закінчаться місця для переселенців: відповідь Синєгубова

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про темпи евакуації на Харківщині, а також пояснив, де та як знаходять місця для вимушених переселенців.

“Два принципово важливі населені пункти для нас – це Кіндрашівська і Великобурлуцька громади. У нас була мета вивезти більше 300 сімей із дітьми, по Великобурлуцькому в принципі ми таке завдання вже виконали. По Кіндрашівському ще залишається 36 сімей, проводимо комунікацію і проводимо подальшу евакуацію. Це для нас необхідність, тому що ворог ці населені пункти продовжує обстрілювати, в тому числі керованими авіабомбами”, – зазначив Синєгубов.

Він також відповів на запитання ведучої – чи вистачає у Харкові місць для ВПО та пояснив, що робитимуть, якщо вони закінчаться.

“У місті Харкові в нас проживає близько 12 тисяч евакуйованих людей. Всього у нас 76 місць визначені під такі фактично потреби по всій території нашої області. Крім того, якщо люди захочуть виїхати за межі Харкова, за межі Харківської області, ми так само зможемо організувати безкоштовну логістику через наших вже партнерів – «Укрзалізницю». Крім того, у нас зарезервовані ще місця по самому місту Харкову. І, у випадку необхідності, ми можемо до трьох тисяч їх, – фактично, досить оперативно збільшити”, – акцентував начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”