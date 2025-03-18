“Достатньо дочекатися погодних умов”: як РФ форсуватиме Оскіл – СОУ

В етері “Суспільне. Студія” командир 429 окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що вже знають, як ворог намагатиметься перейти Оскіл найближчим часом.

Він констатував, що навесні тактика росіян передбачувано зміниться.

“Річка Оскіл цьому місці, я не знаю, як пояснити – вона має достатньо вузький характер і противнику достатньо дочекатися погодних умов, коли підіймається густий туман. Ви знаєте, саме навесні починається період густих туманів. Тоді противник бере гумові човни, навіть плоти, інколи – покришки і після цього намагається переправитися на лівий берег. Інколи противник настільки відчуває необхідність, я так, мʼяко кажу, переправитися. Тобто, відбувається момент, коли противник відчуває нове поповнення у живій силі, яку не рахує. І як наслідок, попри погодні умови – чи є густий туман чи ні, просто групами по 2-3 військовослужбовці намагається перетнути річку Оскіл”, – пояснив Федоренко.

І хоча СОУ постійно знищують росіян, які намагаються таким чином перейти Оскіл, деяким солдатам все одно вдається закріпитися на правобережному плацдармі.

“Проте, якщо казати за останній період, обʼєктивно, те просування ворога, яке відбулося достатньо активно за попередній період, Силам оборони вже вдалося призупинити. Передчасно казати про блокування противника повною мірою, але ми дуже наполегливо над цим працюємо”, – зазначив командир.