«Достаточно дождаться погодных условий»: как РФ будет форсировать Оскол – СОУ

В эфире «Суспільне. Студія» командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что уже знают, как враг будет пытаться перейти Оскол в ближайшее время.

Он констатировал, что весной тактика россиян предсказуемо поменяется.

«Река Оскол в этом месте, я не знаю, как объяснить – она имеет достаточно узкий характер и противнику достаточно дождаться погодных условий, когда поднимается густой туман. Вы знаете, именно весной начинается период густых туманов. Тогда противник берет резиновые лодки, даже плоты, иногда – покрышки и после этого пытается переправиться на левый берег. Иногда противник настолько чувствует необходимость, я так, мягко говорю, переправиться. То есть, происходит момент, когда противник чувствует новое пополнение в живой силе, которую уже не считает. И как следствие, несмотря на погодные условия – есть ли густой туман или нет, просто группами по 2-3 военнослужащих пытается пересечь реку Оскол», – объяснил Федоренко.

И хотя СОУ постоянно уничтожают россиян, которые пытаются таким образом перейти Оскол, некоторым солдатам все равно удается закрепиться на правобережном плацдарме.

«Однако, если говорить за последний период объективно, то продвижение врага, которое произошло достаточно активно за предыдущий период, Силам обороны уже удалось приостановить. Преждевременно говорить о блокировании противника в полной мере, но мы очень настойчиво над этим работаем», – отметил командир.