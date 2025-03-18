ГСЧС: 12 пожаров потушили на Харьковщине спасатели, есть погибший

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у спасателей было 25 оперативных выездов.

Так сотрудники ГСЧС потушили 12 пожаров в Харьковской области. Четыре из них возникли из-за обстрелов россиян, еще три – в экосистемах региона.

«В результате бытовых пожаров погиб 1 человек. В 08:02 поступило сообщение о пожаре площадью 60 м кв. в жилом доме в селе Тарановка Чугуевского района. В его очаге спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и изъяли 58 единиц взрывоопасных предметов.