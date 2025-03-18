ДСНС: 12 пожеж загасили на Харківщині рятувальники, є загиблий
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у рятувальників було 25 оперативних виїздів.
Так співробітники ДСНС загасили 12 пожеж у Харківській області. Чотири з них виникли через обстріли росіян, ще три – в екосистемах регіону.
“Внаслідок побутових пожеж загинула 1 людина. О 08:02 надійшло повідомлення про пожежу площею 60 м кв. у житловому будинку в селі Таранівка Чугуївського району. В її осередку рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – додали рятувальники.
Крім того, піротехніки виявили та вилучили 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у рятувальників було 25 оперативних виїздів. ".