Учебное заведение горело в Печенегах из-за ударов россиян – Синегубов
В утренней сводке за 18 марта начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковской области.
Накануне днем ВС РФ методично били по Богодуховскому району. В Золочевской громаде вследствие «прилетов» повреждены жилые дома, предприятие, также пострадала женщина.
«17:00 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. Попадание БпЛА на территорию гражданского предприятия. Без пострадавших и повреждений. 17:30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Малиевка. В результате обстрела, предварительно РСЗО, поврежден частный жилой дом», – сообщил Синегубов.
А ближе к полуночи зафиксировали удар по Чугуевскому району. «Прилет» зафиксировали в 23:12 в Печенегах. Два БпЛА «Шахед» упали на учебное здание в результате чего загорелась его крыша, а также спортивный зал, уточнил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 18 марта начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковской области.".