Навчальний заклад горів у Печенігах через удари росіян – Синєгубов

У ранковому зведенні за 18 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківській області.

Напередодні вдень ЗС РФ методично били по Богодухівському району. У Золочівській громаді внаслідок “прильотів” пошкоджені житлові будинки, підприємство, також постраждала жінка.

“17:00 Куп’янський р-н, Вільхувацька ТГ, с. Приколотне. Влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень. 17:30 – Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Маліївка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок”, – передає Синєгубов.

А ближче до опівночі зафіксували удар по Чугуївському району. “Приліт” був о 23:12 у Печенігах. Два БпЛА “Шахед” впали на навчальний заклад внаслідок чого спалахнув його дах, а також спортивна зала, уточнив начальник ХОВА.