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Навчальний заклад горів у Печенігах через удари росіян – Синєгубов

Події 08:51   18.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Навчальний заклад горів у Печенігах через удари росіян – Синєгубов

У ранковому зведенні за 18 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківській області.

Напередодні вдень ЗС РФ методично били по Богодухівському району. У Золочівській громаді внаслідок “прильотів” пошкоджені житлові будинки, підприємство, також постраждала жінка.

“17:00 Куп’янський р-н, Вільхувацька ТГ, с. Приколотне. Влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень. 17:30 – Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Маліївка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок”, – передає Синєгубов.

А ближче до опівночі зафіксували удар по Чугуївському району. “Приліт” був о 23:12 у Печенігах. Два БпЛА “Шахед” впали на навчальний заклад внаслідок чого спалахнув його дах, а також спортивна зала, уточнив начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 18 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківській області.".