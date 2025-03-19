Зеленая карта в Украине: что изменилось в 2025 году

Если вы планируете путешествие в другую страну на собственном транспорте, то без «Зеленой карты» вам не обойтись. Это международный страховой полис, который покрывает расходы в случае ДТП за пределами Украины.

В 2025 году произошли существенные изменения в оформлении и стоимости полиса. Что нового и как получить лучшее предложение? Рассказываем доступно и просто!

Главные изменения в «Зеленой карте» с 2025 года

1. Полис начинает действовать только со следующего дня после оформления. Раньше вы могли купить страховку прямо перед поездкой, и она действовала сразу. Но теперь полис начнет работать только с 00:00 следующего дня после оформления. Это значит, что о страховке нужно позаботиться заблаговременно, минимум за день до выезда.

Теперь на границе полис купить не получится.

2. Свободные цены на страховку. Теперь стоимость «Зеленой карты» зависит не от фиксированных тарифов, а от условий конкретной страховой компании. Цена может меняться в зависимости от:

— типа транспортного средства,

— срока действия полиса,

— страховой истории водителя,

— территории покрытия.

Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать предложения от разных страховщиков и покупать полис в зависимости от местоположения, будь то «Зеленая карта» в Харькове или Киеве.

3. Электронный вариант страховки принимается везде. С 2025 года все страны-участницы системы «Зеленая карта» признают электронные полисы. Вы можете хранить его на телефоне в PDF-формате. Однако на границе могут попросить бумажную версию, поэтому пока что страховку лучше держать и в распечатанном формате.

Как оформить «Зеленую карту» выгодно в 2025 году?

Сравнивайте цены

Из-за новой системы ценообразования стоимость может существенно отличаться в разных страховых компаниях. Используйте онлайн-сервисы для сравнения тарифов и выбирайте лучший вариант.

Оформляйте страховку онлайн

Это не только удобно, но и позволяет получить дополнительные скидки. Многие страховые компании предлагают онлайн-оформление, что экономит ваше время.

Покупайте заранее

Поскольку «Зеленая карта» начинает действовать только со следующего дня, стоит оформить ее минимум за 24 часа до выезда. Так вы избежите лишних проблем на границе.

Проверяйте страховую компанию

Не все компании имеют право выдавать данный полис. Убедитесь, что выбранный страховщик является членом МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины). Это гарантия того, что ваш полис будет действительным за границей.