Зелена карта в Україні: що змінилося у 2025 році

Якщо ви плануєте подорож до іншої країни власним транспортом, то без «Зеленої карти» вам не обійтися. Це міжнародний страховий поліс, що покриває витрати у разі ДТП за межами України.

У 2025 році відбулися суттєві зміни в оформленні та вартості поліса. Що нового і як отримати найкращу пропозицію? Розповідаємо доступно та просто!

Головні зміни у «Зеленій карті» з 2025 року

1. Поліс починає діяти лише з наступного дня після оформлення. Раніше ви могли купити страховку перед поїздкою, і вона діяла відразу. Але тепер поліс почне працювати лише з 00:00 наступного дня після оформлення. Це означає, що про страховку треба подбати завчасно, щонайменше за день до виїзду.

Тепер на кордоні поліс купити не вийде.

2. Вільні ціни на страховку. Наразі вартість “Зеленої карти” залежить не від фіксованих тарифів, а від умов конкретної страхової компанії. Ціна може змінюватись залежно від:

типу транспортного засобу,

терміну дії поліса,

страхової історії водія,

території покриття.

Щоб не переплачувати, варто порівнювати пропозиції від різних страховиків та купувати поліс залежно від місця розташування, будь то “Зелена карта” у Харкові чи Києві.

3. Електронний варіант страховки приймається скрізь. З 2025 року всі країни-учасниці системи “Зелена карта” визнають електронні поліси. Ви можете зберігати його на телефоні у форматі PDF. Однак на кордоні можуть попросити паперову версію, тому поки що страховку краще тримати і в роздрукованому форматі.

Як оформити «Зелену карту» вигідно у 2025 році?

Порівнюйте ціни

Через нову систему ціноутворення вартість може суттєво відрізнятися у різних страхових компаніях. Використовуйте онлайн-сервіси для порівняння тарифів та вибирайте найкращий варіант.

Оформляйте страховку онлайн

Це не тільки зручно, а й дозволяє отримати додаткові знижки. Багато страхових компаній пропонують онлайн-оформлення, що заощаджує ваш час.

Купуйте заздалегідь

Оскільки «Зелена карта» починає діяти лише наступного дня, варто оформити її мінімум за 24 години до виїзду. Так ви уникнете зайвих проблем на кордоні.

Перевіряйте страхову компанію

Не всі компанії мають право видавати поліс. Переконайтеся, що обраний страховик є членом МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України). Це гарантія того, що ваш поліс буде дійсним за кордоном.