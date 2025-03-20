«Калеч-полки» воюют на Харьковском направлении от РФ – кто это, объяснили СОУ
В эфире нацмарафона спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин проинформировал о ситуации на Харьковском направлении и рассказал, кто воюет на стороне РФ.
По его словам, в целом, ситуация на севере Харьковщины не изменилась – успехов у россиян нет, количество и интенсивность штурмов не изменились. Единственное, что внесло свои коррективы на поле бое – потепление.
«Потепление в целом позволяет россиянам больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае. То есть, если раньше они, передвигаясь к линии боевого соприкосновения, несли на себе немало средств для обогрева, они могут заменить это, например, на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, еду, медикаменты и так далее. Если же говорить о передвижении, например, техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы, потому что мы все видим, что грунты, они размокли. В таких условиях не то, что ездить, даже ходить трудно. Можно себе представить, если грязь налипает на обувь, то передвигаться чрезвычайно сложно. А вы учтите еще то обстоятельство, что любой пехотинец, он экипирован, бронежилет, соответственно, шлем, вооружение, боеприпасы», – объяснил Шамшин.
Недооценивать подготовку и силы российской армии не стоит, акцентировал спикер. Нельзя говорить, что военные неподготовленные и непрофессиональные. Однако нередко встречаются и довольно сомнительные воины.
«Да, они используют, безусловно, вот этих, как они сам называют, «калеч-полки», но я бы не говорил об этом, что на нашем направлении это какое-то массовое явление. Надо просто понимать, что так они поступают не от хорошей жизни, потому что СОУ постоянно наносят им существенные потери. Но они пытаются поддерживать это свое наступление, потому что остановиться они не могут. Вот у них есть цель вперед, и их командиры будут их гнать. Есть у них ранения, нет у них ранения, им главное выполнять приказ», – сказал военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, рф, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин проинформировал о ситуации на Харьковском направлении и рассказал, кто воюет на стороне РФ.".