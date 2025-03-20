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«Каліч-полки» воюють на Харківському напрямку від РФ – хто це, пояснили СОУ

Україна 11:47   20.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Каліч-полки» воюють на Харківському напрямку від РФ – хто це, пояснили СОУ Скріншот

В етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин поінформував про ситуацію на Харківському напрямку та розповів, хто воює на боці РФ.

За його словами, загалом ситуація на півночі Харківщини не змінилася – успіхів у росіян немає, кількість та інтенсивність штурмів не змінилися. Єдине, що внесло свої корективи на полі бою – потепління.

“Потепління загалом дозволяє росіянам більше часу утримувати свій особовий склад на передньому краї. Тобто, якщо раніше вони, пересуваючись до лінії бойового зіткнення, несли на собі чимало засобів для обігріву, вони можуть замінити це, наприклад, на озброєння, на додаткові боєприпаси, воду, їжу, медикаменти і так далі. Якщо ж говорити про пересування, наприклад, техніки, то тепла погода теж вносить свої корективи, тому що ми всі бачимо, що ґрунти, вони розмокли. В таких умовах не те, що їздити, навіть ходити важко”, – пояснив Шамшин.

Недооцінювати підготовку та сили російської армії не варто, наголосив спікер. Не можна говорити, що військові непідготовлені та непрофесійні. Однак нерідко трапляються й досить сумнівні воїни.

Так, вони використовують, безумовно, ось цих, як вони називають самі “каліч-полки”, але я б не говорив, що на нашому напрямку це якесь масове явище. Треба просто розуміти, що так вони вчиняють не від хорошого життя, а, тому що СОУ постійно завдають їм суттєвих втрат. Але вони намагаються підтримувати цей свій наступ, тому що зупинитися вони не можуть. От у них є ціль вперед, і їхні командири будуть їх гнати. Є в них поранення, немає в них поранення, їм головне виконувати наказ», – сказав військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин поінформував про ситуацію на Харківському напрямку та розповів, хто воює на боці РФ.".