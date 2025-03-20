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Семь раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб

Фронт 16:47   20.03.2025
Виктория Яковенко
Семь раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пробовал продвинуться к украинским позициям в районах Кондрашовки, Песчаного, Ивановки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Под артобстрел попал поселок Возрожденовское.

«С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".