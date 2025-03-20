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Сім разів атакували росіяни на Харківському й Куп’янському напрямках – Генштаб

Фронт 16:47   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Сім разів атакували росіяни на Харківському й Куп’янському напрямках – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня шість разів пробував просунутися до українських позицій в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

Під артобстріл потрапило селище Відродженівське.

«Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".