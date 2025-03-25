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Прогноз погоды на 26 марта в Харькове: ночью туман, днем ​​тепло

Погода 19:52   25.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 26 марта в Харькове: ночью туман, днем ​​тепло Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер ночью южный, днем ​​западный, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью 4 – 9° тепла, днем ​​11 – 16° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер ночью южный, днем ​​западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 6 – 8° тепла, днем ​​11 – 13° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 19:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".