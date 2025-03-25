Прогноз погоди на 26 березня у Харкові й області: вночі туман, вдень тепло
Прогноз погоди на завтра, 26 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° тепла, вдень 11 – 16° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 6 – 8° тепла, вдень 11 – 13° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 19:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".