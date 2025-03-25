Прогноз погоди на 26 березня у Харкові й області: вночі туман, вдень тепло

Прогноз погоди на завтра, 26 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 6 – 8° тепла, вдень 11 – 13° тепла.