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Прогноз погоди на 26 березня у Харкові й області: вночі туман, вдень тепло

Погода 19:52   25.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 26 березня у Харкові й області: вночі туман, вдень тепло

Прогноз погоди на завтра, 26 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

 

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер вночі південний, вдень західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 6 – 8° тепла, вдень 11 – 13° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 19:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".