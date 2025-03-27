Прогноз погоды на 28 марта в Харькове и области: днем ​​до 18 тепла

Прогноз погоды на завтра, 28 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой дождь, днем ​​существенных осадков не ожидают.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2 – 7° тепла, днем ​​прогреется от 13 до 18°.

По городу: Ночью ожидается небольшой дождь, день должен пройти без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет 4 – 6° тепла, день должен быть теплым, 15 – 17°.