Прогноз погоды на 28 марта в Харькове и области: днем до 18 тепла
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 28 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью местами небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидают.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 2 – 7° тепла, днем прогреется от 13 до 18°.
По городу: Ночью ожидается небольшой дождь, день должен пройти без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет 4 – 6° тепла, день должен быть теплым, 15 – 17°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 19:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".