Прогноз погоди на 28 березня у Харкові та області: вдень до 18 тепла
Прогноз погоди на завтра, 28 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі місцями має бути невеликий дощ🌧, вдень істотних опадів не очікують🌤.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° тепла, вдень прогріється від 13 до 18°.
По місту: Вночі очікують невеликий дощ🌧, день має пройти без істотних опадів🌤.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі буде 4 – 6° тепла, день має бути теплим, 15 – 17°.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 19:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".