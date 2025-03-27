Прогноз погоди на 28 березня у Харкові та області: вдень до 18 тепла

Прогноз погоди на завтра, 28 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями має бути невеликий дощ🌧, вдень істотних опадів не очікують🌤.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° тепла, вдень прогріється від 13 до 18°.

По місту: Вночі очікують невеликий дощ🌧, день має пройти без істотних опадів🌤.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде 4 – 6° тепла, день має бути теплим, 15 – 17°.