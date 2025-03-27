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Прогноз погоди на 28 березня у Харкові та області: вдень до 18 тепла

Погода 19:36   27.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 28 березня у Харкові та області: вдень до 18 тепла

Прогноз погоди на завтра, 28 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями має бути невеликий дощ🌧, вдень істотних опадів не очікують🌤.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 2 – 7° тепла, вдень прогріється від 13 до 18°.

 

По місту: Вночі очікують невеликий дощ🌧, день має пройти без істотних опадів🌤.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде 4 – 6° тепла, день має бути теплим, 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 19:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".