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Прогноз погоды на 29 марта в Харькове и области: днем до 17° тепла

Погода 20:03   28.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 29 марта в Харькове и области: днем до 17° тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков ☀️.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 3-8° тепла, днем ​​прогреется до 17° тепла.

По городу: Без осадков ☀️.
Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 4-6° тепла, днем ​​в Харькове ожидают 13-15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 20:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".