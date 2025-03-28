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Прогноз погоди на 29 березня у Харкові та області: вдень до 17° тепла

Погода 20:03   28.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 29 березня у Харкові та області: вдень до 17° тепла

Прогноз погоди на завтра, 29 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів ☀️.

Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 3 ‒ 8° тепла, вдень прогріється до 17° тепла.

 

По місту: Без опадів ☀️.

Вітер північно – східний, 7 ‒ 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 ‒ 6° тепла, вдень у Харкові очікують 13 ‒ 15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 20:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".