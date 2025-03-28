Треть генераторов для инфраструктуры Харьковщины предоставила Япония

Харьковщина и Япония обсудили дальнейшее сотрудничество в образовании и медицине, сообщает ХОВА.

Олег Синегубов встретился с назначенным послом Японии в Украине Масаши Накагомеи поблагодарил правительство Японии за помощь Харьковщине в сферах энергетики и медицины.

«Треть генераторов, помогающих обеспечивать работу критической инфраструктуры региона, предоставлены именно правительством Японии», — отметил Синегубов.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасной образовательной среды и программах студенческих обменов.

Также подняли вопросы поддержки медицинской сферы, ведь пограничная Харьковщина продолжает сталкиваться с новыми вызовами.