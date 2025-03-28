Треть генераторов для инфраструктуры Харьковщины предоставила Япония
Фото: ХОВА
Харьковщина и Япония обсудили дальнейшее сотрудничество в образовании и медицине, сообщает ХОВА.
Олег Синегубов встретился с назначенным послом Японии в Украине Масаши Накагомеи поблагодарил правительство Японии за помощь Харьковщине в сферах энергетики и медицины.
«Треть генераторов, помогающих обеспечивать работу критической инфраструктуры региона, предоставлены именно правительством Японии», — отметил Синегубов.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасной образовательной среды и программах студенческих обменов.
Также подняли вопросы поддержки медицинской сферы, ведь пограничная Харьковщина продолжает сталкиваться с новыми вызовами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, посол Японии в Украине, Харьков, харьковщина, хова, Япония;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 19:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина и Япония обсудили дальнейшее сотрудничество в образовании и медицине, сообщает ХОВА.".