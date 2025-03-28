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Треть генераторов для инфраструктуры Харьковщины предоставила Япония

Общество 19:30   28.03.2025
Оксана Якушко
Треть генераторов для инфраструктуры Харьковщины предоставила Япония Фото: ХОВА

Харьковщина и Япония обсудили дальнейшее сотрудничество в образовании и медицине, сообщает ХОВА.

Олег Синегубов встретился с назначенным послом Японии в Украине Масаши Накагомеи поблагодарил правительство Японии за помощь Харьковщине в сферах энергетики и медицины.

«Треть генераторов, помогающих обеспечивать работу критической инфраструктуры региона, предоставлены именно правительством Японии», — отметил Синегубов.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасной образовательной среды и программах студенческих обменов.
Также подняли вопросы поддержки медицинской сферы, ведь пограничная Харьковщина продолжает сталкиваться с новыми вызовами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 19:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина и Япония обсудили дальнейшее сотрудничество в образовании и медицине, сообщает ХОВА.".