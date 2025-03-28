Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія
Харківщина та Японія обговорили подальшу співпрацю в освіті та медицині, повідомляє ХОВА.
Олег Синєгубов зустрівся з новопризначеним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, повідомляє ХОВА, і подякував уряду Японії за допомогу Харківщині у сферах енергетики та медицини.
«Третина генераторів, які допомагають забезпечувати роботу критичної інфраструктури регіону, надані саме урядом Японії», — зазначив Синєгубов.
Сторони обговорили подальшу співпрацю у сферах безпечного освітнього середовища та програмах студентських обмінів.
Також порушили питання підтримки медичної сфери, адже прикордонна Харківщина продовжує стикатися з новими викликами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, посол Японии в Украине, Харків, харківщина, хова, Япония;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 19:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина та Японія обговорили подальшу співпрацю в освіті та медицині, повідомляє ХОВА.".