Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія

Харківщина та Японія обговорили подальшу співпрацю в освіті та медицині, повідомляє ХОВА.

Олег Синєгубов зустрівся з новопризначеним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, повідомляє ХОВА, і подякував уряду Японії за допомогу Харківщині у сферах енергетики та медицини.

«Третина генераторів, які допомагають забезпечувати роботу критичної інфраструктури регіону, надані саме урядом Японії», — зазначив Синєгубов.

Сторони обговорили подальшу співпрацю у сферах безпечного освітнього середовища та програмах студентських обмінів.

Також порушили питання підтримки медичної сфери, адже прикордонна Харківщина продовжує стикатися з новими викликами.