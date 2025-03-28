Live
  • Пт 28.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія

Суспільство 19:30   28.03.2025
Оксана Якушко
Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія

Харківщина та Японія обговорили подальшу співпрацю в освіті та медицині, повідомляє ХОВА.

Олег Синєгубов зустрівся з новопризначеним послом Японії в Україні Масаші Накаґоме, повідомляє ХОВА, і подякував уряду Японії за допомогу Харківщині у сферах енергетики та медицини.

«Третина генераторів, які допомагають забезпечувати роботу критичної інфраструктури регіону, надані саме урядом Японії», — зазначив Синєгубов.

Сторони обговорили подальшу співпрацю у сферах безпечного освітнього середовища та програмах студентських обмінів.

Також порушили питання підтримки медичної сфери, адже прикордонна Харківщина продовжує стикатися з новими викликами.

Читайте також: “Це відбувається”: боєць про заяву Зеленського щодо наступу на Харківщину

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
27.03.2025, 14:14
Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині
Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині
28.03.2025, 20:57
Завтра почне ходити тимчасовий автобус до цвинтаря у Харкові
Завтра почне ходити тимчасовий автобус до цвинтаря у Харкові
28.03.2025, 20:29
Прогноз погоди на 29 березня у Харкові та області: вдень до 17° тепла
Прогноз погоди на 29 березня у Харкові та області: вдень до 17° тепла
28.03.2025, 20:03
На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну
На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну
27.03.2025, 12:35
Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія
Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія
28.03.2025, 19:30

Новини за темою:

15:12
Вигнав жінку з квартири та залишився наодинці з дитиною: ситуація в Харкові
13:19
Терехов: про переселенців, бізнес та сонячні електростанції в Харкові (відео)
12:51
«Пишаємося харків’янами» – Терехов розповів про вчинок містян після удару
22:00
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нальоту БпЛА, обстріли області
21:51
Гібридна сонячна електростанція з’явилася у Харкові за кошти Норвегії

Ви читали новину: «Третину генераторів для інфраструктури Харківщини надала Японія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 19:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина та Японія обговорили подальшу співпрацю в освіті та медицині, повідомляє ХОВА.".