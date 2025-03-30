До вечера улица в Харькове закрыта для автобусов и троллейбусов
Фото: ХГС
Улица Луи Пастера, на участке от бул. Ивана Каркача до ул. Плитковой, перекрыта до 19:00 30 марта.
Это связано с проведением аварийного ремонта КП «Харьковводоканал», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Поэтому троллейбус №59 и автобусы №252, 280 временно курсируют по измененным маршрутам.
Троллейбус №59 совершает объезд следующим образом: ул. Луи Пастера – бул. Ивана Каркача – ул. Роганская – ул. Плитковая – ул. Луи Пастера и дальше по маршруту
Автобус №280 курсирует в бул. Ивана Каркача, а №252 – до ул. Луи Пастер.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: транспорт, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улица Луи Пастера, на участке от бул. Ивана Каркача до ул. Плитковой, перекрыта до 19:00 30 марта.".