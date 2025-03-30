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До вечера улица в Харькове закрыта для автобусов и троллейбусов

Транспорт 17:01   30.03.2025
Оксана Якушко
До вечера улица в Харькове закрыта для автобусов и троллейбусов Фото: ХГС

Улица Луи Пастера, на участке от бул. Ивана Каркача до ул. Плитковой, перекрыта до 19:00 30 марта.

Это связано с проведением аварийного ремонта КП «Харьковводоканал», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Поэтому троллейбус №59 и автобусы №252, 280 временно курсируют по измененным маршрутам.

Троллейбус №59 совершает объезд следующим образом: ул. Луи Пастера – бул. Ивана Каркача – ул. Роганская – ул. Плитковая – ул. Луи Пастера и дальше по маршруту

Автобус №280 курсирует в бул. Ивана Каркача, а №252 – до ул. Луи Пастер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 17:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улица Луи Пастера, на участке от бул. Ивана Каркача до ул. Плитковой, перекрыта до 19:00 30 марта.".