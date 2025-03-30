До вечора вулицю у Харкові закриють для автобусів і тролейбусів
Фото: ХМР
Вулицю Луї Пастера на ділянці від бул. Івана Каркача до вул. Плиткова, перекриють до 19:00 30 березня.
Це пов’язано з проведенням аварійного ремонту КП «Харківводоканал», повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У зв’язку з цим, тролейбус №59 та автобуси №252, 280 тимчасово курсують за зміненими маршрутами.
Тролейбус №59 здійснює об’їзд наступним чином: вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера і далі за маршрутом
Автобус №280 курсує до бул. Івана Каркача, а №252 – до вул. Луї Пастера.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: транспорт, улица, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 17:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулицю Луї Пастера на ділянці від бул. Івана Каркача до вул. Плиткова, перекриють до 19:00 30 березня.".