Новости Харькова — главное 30 марта: атаки на фронте, последствия ударов БпЛА
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
10:05
В Харькове выбиты почти 600 окон
В Харькове в результате ночной атаки БпЛА в квартирах выбиты 346 окон, сообщили в Харьковском горсовете.
Из-за атаки вражеских БПЛА, которая произошла накануне вечером, в Холодногорском и Шевченковском районах повреждены по меньшей мере 25 зданий.
Выбито 346 окон в квартирах, еще 252 – в местах общего пользования.
Коммунальщики начали устранять последствия атаки еще ночью.
Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые контуры.
10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары у поселка Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники остановили четыре атаки россиян у Волчанска и в сторону Каменки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне шесть раз атаковали. Силы обороны отражали штурмы оккупантов возле Песчаного, Петропавловки и Загрызового.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 10:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".