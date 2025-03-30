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Новости Харькова — главное 30 марта: атаки на фронте, последствия ударов БпЛА

Происшествия 10:06   30.03.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 30 марта: атаки на фронте, последствия ударов БпЛА Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

10:05

В Харькове выбиты почти 600 окон

В Харькове в результате ночной атаки БпЛА в квартирах выбиты 346 окон, сообщили в Харьковском горсовете.

Из-за атаки вражеских БПЛА, которая произошла накануне вечером, в Холодногорском и Шевченковском районах повреждены по меньшей мере 25 зданий.

Выбито 346 окон в квартирах, еще 252 – в местах общего пользования.

Коммунальщики начали устранять последствия атаки еще ночью.

Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые контуры.

Фото: ХГС

10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары у поселка Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники остановили четыре атаки россиян у Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне шесть раз атаковали. Силы обороны отражали штурмы оккупантов возле Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".