Новини Харкова — головне 30 березня: атаки на фронті, наслідки ударів БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:05

У Харкові вибиті майже 600 вікон

У Харкові внаслідок нічної атаки БпЛА у квартирах вибиті 346 вікон, повідомили у Харківській міськраді.

Через атаки ворожих БпЛА яка сталася напередодні ввечері, в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 25 будівель.

Вибиті 346 вікон у квартирах, ще 252 – у місцях загального користування.

Комунальники почали усувати наслідки атаки ще вночі.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті контури.

10 разів росіяни атакували на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів біля селища Слатине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки росіян біля Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни шість разів атакували . Сили оборони відбивали штурми окупантів біля Піщаного, Петропавлівки та Загризового.